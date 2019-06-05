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Mezarlık ziyaretinde kanala düşen kadın, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

ADANA'da mezarlık ziyareti sırasında 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düşen Remziye Ayata (72), yaralandı.

Mezarlık ziyaretinde kanala düşen kadın, yaralandı

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da mezarlık ziyareti sırasında 2 metre derinliğindeki sulama kanalına düşen Remziye Ayata (72), yaralandı.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle mezarlığına yakınlarının mezarlarını ziyarete giden Remziye Ayata, dengesini yitirip, içinde su bulunmayan kanala düştü. Yanındaki yakınları Remziye Ayata'yı kanaldan çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, Ayata'yı sedyeyle yukarı çıkardı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Remziye Ayata, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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