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Mezarlık ziyaretinde talihsiz kaza: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 13:32 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de Yahşihan Mezarlığı’na gelen baba-oğul, ziyaret sonrası bindikleri otomobil ile kaza yaptı.

Kırıkkale’de Yahşihan Mezarlığı’na gelen baba-oğul, ziyaret sonrası bindikleri otomobil ile kaza yaptı. Ters devrilen otomobildeki baba yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki şehir mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. idaresindeki 71 BG 447 plakalı Renault marka otomobil, mezarlıktan geri manevra yaparken şarampole ters devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Mustafa İ’nin yara almadan kurtulduğu kazada, yaralanan baba İsmail İ. ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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