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Mezarlık ziyaretinden dönerken kazada öldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2019 18:05 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kabir ziyaretinden dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Serdal Tuna (23), otomobilin çarpması sonucu öldü.

Mezarlık ziyaretinden dönerken kazada öldü

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kabir ziyaretinden dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Serdal Tuna (23), otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, İzmir- Ankara D- 300 karayolu Peribacaları mevkisinde meydana geldi. Ortaköy Mahalle Kabristanlığı'nda ölen akrabalarını ziyaret ettikten sonra dönüş için yaya olarak yola çıkan Serdal Tuna, yolun karşısına geçmek istedi. Tuna'ya, İzmir yönünden Uşak yönüne giden Özer Oğuz'un yönetimindeki 35 GE 127 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tuna, ambulansla, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Tuna, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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