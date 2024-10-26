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  4. Mezarlıkta 3 kadını katletmişti! Katil, ormandaki oyukta yakalandı: Dayanamayıp vurdum

Mezarlıkta 3 kadını katletmişti! Katil, ormandaki oyukta yakalandı: Dayanamayıp vurdum

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.10.2024 11:05
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Adana'da Şemsettin Erkuvan (47), oğlu Muzaffer Erkuvan'ın (23) intiharından sorumlu tuttuğu Güldane (20) ile annesi Şenay (44) ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i (22) mezarlıkta başlarından vurarak öldürdü. Daha sonra kaçan Erkuvan, ormanda saklandığı oyukta yakalandı. Erkuvan ifadesinde motosikletle geçerken denk geldiğini söyledi ve "Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum" dedi. Erkuvan ayrıca gazetecilere, "Oğlumu astılar, öldürdüler" şeklinde konuştu. Katil, cinayetten önce saklanacağı yeri de ayarlamış.

Mezarlıkta 3 kadını katletmişti! Katil, ormandaki oyukta yakalandı: Dayanamayıp vurdum

Adana'da 1 çocuk annesi Güldane Gerçek, dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ı şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip, Kadın Sığınma Evi'ne yerleşti. Erkuvan, barışmak için 24 Ağustos'ta Güldane'nin annesi Şenay Gerçek'in Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki evine gitti.

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OĞULLARININ ÖLÜMÜNDE ANNE VE KIZINI SORUMLU TUTTULAR

Güldane Gerçek, barıştırma teklifini reddedince Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca asarak intihar etti. Erkuvan ailesi, Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i sorumlu tuttu.

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MEZARLIKTA 3 KADINA KURŞUN YAĞDIRDI

Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, 21 Ekim saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete etti. Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ile 2 kızını takip etti. Anne ve kızları mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktada banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla kurşun yağdırıp, kaçtı. Başlarından vurulan Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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OYUKTA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Şemsettin Erkuvan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarın ardından şüphelinin Sarıçam'ın Göztepe Mahallesi'ndeki ormanda saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen cinayet ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle bölgede araştırma yaptı. Erkuvan, cinayette kullandığı tabanca ile yamaçtaki bir oyukta saklanırken yakaladı.

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OĞLUMUN ÖLÜMÜNDE SORUNLUDUR, KİN GÜDÜYORDUM"

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Şemsettin Erkuvan'ın cinayetten önce saklanacağı yeri ayarladığı, yaşamını sürdürmek için de yamaçtaki oyuğa yiyecek ve yedek kıyafet stokladığı ortaya çıktı. Sorguya alınan Erkuvan, "Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin güdüyordum" dedi.

"ÖFKELİYDİM DAYANAMAYIP VURDUM"

Olay günü motosikletle mezarlıktan geçtiğini ve o sırada 3 kadına denk geldiğini söyleyen Erkuvan, "Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkuvan, gazetecilere, "Oğlumu astılar, öldürdüler" dedi. İşlemleri sonrası Erkuvan, tutuklandı.

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cinayet Adana mezarlık Kadın
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