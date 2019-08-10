HABER

Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde mezarlıkta "Ağlayan Evler" temalı fotoğraf sergisi açıldı.Umut Derneği Fotoğrafçılık Kulübünce Bafra Asri Mezarlık giriş bölümünde açılan fotoğraf sergisini ziyaret eden vatandaşlar duygulu anlar yasadı.

Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf sergisi

Samsun’un Bafra ilçesinde mezarlıkta "Ağlayan Evler" temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Umut Derneği Fotoğrafçılık Kulübünce Bafra Asri Mezarlık giriş bölümünde açılan fotoğraf sergisini ziyaret eden vatandaşlar duygulu anlar yasadı. Toplam 100 fotoğrafın yer aldığı sergide bulunan Bafra’nın eski ve terk edilmiş sahipsiz evlerinin restore edilerek günümüze kazandırılmasını isteyen Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, “Baframızın geçmişte yaşanmış evlerine dikkat çekmek amaçlı sergimizi Asri Mezarlıkta açtık. Evlerin sahiplerinin çoğu bu mezarlıkta yatıyor. Kısacası evleri sahiplerine getirdik. Bu evlerde yaşamış ve birçok anıları hatırlayan Bafralıların bazıları gözyaşlarını tutamadı. Sergimiz sadece bir günlük. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf sergisi

Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf sergisi

Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf sergisi

Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf sergisi

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki birlikleri denetlediBakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki birlikleri denetledi
Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldıEren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Mersin 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Mersin için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Mardin 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Mardin için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Manisa 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Manisa için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Malatya 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Malatya için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Kütahya 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Kütahya için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Konya 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Konya için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.