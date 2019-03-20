Mezarlıkta başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Melik D.'nin (21), mezarlıkta başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Melik D.'nin intihar mı ettiği, yoksa cinayeti mi kurban gittiği araştırılıyor.

Kızıltepe ilçesi Dunaysır Mahallesi'ndeki Mezopotamya Mezarlığı'nın girişinde, yanında tabanca, yerden yatan kişiyi görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Melik D. olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti. Başından tabancayla vurulduğu saptanan Melik D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, Melik D.'nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI



