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Mezarlıkta cinayet ihbarı polisi harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 11:49 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak mezarlıkta bir kişiyi öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine harekete geçen polis, mezarlıkta yaptığı aramada ihbarı yapan şahsın alkollü olduğunu ve ihbarın da asılsız olduğunu belirledi.

Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak adının İbrahim E. olduğunu söyleyen alkollü şahıs, Akyol Mezarlığında bir kişiyi öldürdüğünü ve cesedinin başında olduğunu söyledi. İhbar üzerine Akyol Mezarlığına çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis, sağlık görevlileri ve bekçilerle birlikte mezarlıkta uzun süre yapılan aramada ihbarda bulunan İbrahim E.’yi mezarlığın yan tarafından bulunan parkta alkol alırken buldu. Mezarlıktaki incelemelerin ardından cinayet ihbarının asılsız olduğu belirlendi. Asılsız ihbarda bulunan İbrahim E., polisler tarafından hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

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