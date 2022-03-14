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  4. Mezarlıkta define kazısı yaparken yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdi

Mezarlıkta define kazısı yaparken yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdi

14.03.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki mezarlıkta kazı yapıp define ararken bekçilerin yakaladığı 4 şüpheliden birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı. Mezarlığın ise Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden Türk askerlerinin defnedildiği bölge ve 1'inci Derece Sit Alanı olduğu belirtildi.

Mezarlıkta define kazısı yaparken yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdi

Şaşkına çeviren olay, 10 Mart'ta Bolvadin ilçesi, Şıhlar Mahallesi, Zafer Caddesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler, mezarlıkta kendilerini görünce kaçan şüphelileri fark etti. Takip sonrası şüphelilerden Mevlüt Güllü mezarlıkta, M.Ş. ise yakındaki bir evin bahçesinde yakalandı. Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti.

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BİRİNCİ DERECE SİT ALANI ÇIKTI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis, H.B. ile M.A.D.'yi de evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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Mezarlıkta define kazısı yapanlardan Mevlüt Güllü'nün, AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olduğu belirlendi. Mezarlığın Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden Türk askerlerinin defnedildiği bölge ve 1'inci Derece Sit Alanı olduğu belirtildi.

Şüphelilere 'izinsiz kazı yapmak ve sit alanına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
define Afyonkarahisar
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