HABER

Mezarlıkta intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Ferit G. (28), mezarlıkta ağaca bağladığı eşofmanın üstünü boynuna geçirip, yaşamına son verdi.

Mezarlıkta intihar etti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Ferit G. (28), mezarlıkta ağaca bağladığı eşofmanın üstünü boynuna geçirip, yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Gaziantep Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlık Müdürlüğü görevlileri, mezarların arasındaki ağaçta asılı bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin incelemesinde kendisini eşofmanıyla ağaca asan kişinin yaşamını yitirdiği saptandı. İnceleme sonrası intihar eden kişinin hurdacılık yapan Ferit G. olduğu anlaşıldı ve cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Mezarlıkta intihar ettiMezarlıkta intihar etti

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Elektrikli bisiklet hırsızlığı kameradaElektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
Yasadışı avcılık, Sahil Güvenliğin havadan denetimine takıldıYasadışı avcılık, Sahil Güvenliğin havadan denetimine takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

Üniversiteyi yasa boğan veda!

Üniversiteyi yasa boğan veda!

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

Uçakta panik anları! 'Yolcumuz kusuyor'

Uçakta panik anları! 'Yolcumuz kusuyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.