Mezarlıkta intihar girişiminde bulundu, kabir ziyaretine gelenler kurtardı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, belediyede çalışan O.A. (35), mezarlıkta ağaca bağladığı iple kendisini asarak, intihar girişiminde bulundu. Kabir ziyaretine gelenlerin görüp, bıçakla ipi keserek, kurtardığı O.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. O.A.'nın, 'cinayet'ten 15 yıl hapis yattığı ve 8 ay önce tahliye edildiği öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sırasında, Muratpaşa ilçesindeki Konuksever Mezarlığı'nda meydana geldi. Kent merkezindeki pansiyonda kalan ve belediyenin temizlik işleri bölümünde çalışan O.A., naylon çamaşır ipiyle Konuksever Mezarlığı'ndaki büyük ağacın altına geldi. Burada bir süre sigara içip, cep telefonuyla görüşme yapan O.A., üzerindeki eşyaları yere bıraktıktan sonra ağaca bağladığı iple kendisini astı. Kabir ziyaretine gelen kadınlar, O.A.'yı görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bu sırada içlerinden biri, yerdeki bıçağı alıp, O.A.'nın boynundaki ipi kesti. Mezarın kenarına indirilen O.A., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan O.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

O.A.'nın, 'cinayet'ten 15 yıl hapis yattığı ve 8 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

Daha önce de intihar girişiminde bulunan O.A.'nın o zaman polislere "Yaşamak istemiyorum şimdi intihar edeceğim. Ölmezsem bana ötanazi yapılmasını istiyorum. Ölmek istiyorum" dediği öğrenildi.