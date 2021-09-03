Mezarlıkta korkunç kaza! Takla attı, yanarak yaşamını yitirdi

Kadirli'den Osmaniye istikametine giden otomobil, merkeze bağlı Kazmaca köyü Tüllüce mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla atmaya başladı.
Otomobil takla atıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra köy mezarlığına uçtu. Ters dönen otomobil alev alırken, araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ceset, yapılan incelemelerin ardından araçtan çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin kimlik tespiti ile otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. (AA/İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum