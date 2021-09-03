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  4. Mezarlıkta korkunç kaza! Takla attı, yanarak yaşamını yitirdi

Mezarlıkta korkunç kaza! Takla attı, yanarak yaşamını yitirdi

03.09.2021 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de takla atarak yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mezarlıkta korkunç kaza! Takla attı, yanarak yaşamını yitirdi

Kadirli'den Osmaniye istikametine giden otomobil, merkeze bağlı Kazmaca köyü Tüllüce mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla atmaya başladı.

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OTOMOBİL ALEV ALDI, HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil takla atıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra köy mezarlığına uçtu. Ters dönen otomobil alev alırken, araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ceset, yapılan incelemelerin ardından araçtan çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimlik tespiti ile otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye
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