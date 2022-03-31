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Mezarlıkta korkunç olay! Kayıp olarak aranan kadın intihar etmiş halde bulundu

31.03.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, sabah saatlerinde ortadan kaybolan ve kendisinden haber alınamayınca ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kadın, mezarlıkta ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda kadının, anneannesinin mezarının başında intihar ettiği öğrenildi.

Mezarlıkta korkunç olay! Kayıp olarak aranan kadın intihar etmiş halde bulundu

Sendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan kadın, anneannesinin mezarı başında intihar etmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan şehir mezarlığında kanlar içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan incelemede cenazenin E.B.S.’ye (42) ait olduğu belirlendi.

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Öte yandan kadın hakkında sabah saatlerinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi. E.B.S.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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İntihar Kayseri
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