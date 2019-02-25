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Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 13:04 | Son Güncelleme

Trabzon'un Maçka ilçesinde tarihi bir mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı. Yanında bir battaniye ve kova bulunan mezarın kazılmasıyla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Maçka ilçesi Hamsiköy Mahallesi'nde önceki gün, Osmanlı dönemine ait bir kadın mezarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldı. Mezardaki çukuru gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 1,5 metre çukur kazılan mezarın yanında bir battaniye ve kova bulundu. Mezarı definecilerin kazdığını öne süren vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi.

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Mezarın bulunduğu arsanın sahibi Cemre Yılmaz, kendi arazilerinde eski tarihlere ait mezarlar bulunduğunu belirterek, "Burada bizim arazimiz var. Dedemin mezarı da burada. Tanımadığımız mezarlar da var. Bizim haberimiz olmadan tanımadığımız mezarlardan birini kazmışlar. Muhtemelen definecilerin yaptığını ve buradan bir şey alındığını düşünüyoruz. Çünkü buradan kemik çıkmamış. Jandarma da araştırma yapıyor, ama henüz hiçbir bilgimiz yok. Olaydan da yeni haberimiz oldu. Bizim mezarlarımızı koruyabilmemiz için başlarında mı durmamız lazım?" dedi.

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"HALK DİLİNDE PARA OLDUĞU SÖYLENİYORDU"

Mithat Pervanlar da, "Burada eskiden bir karakol vardı. Halk dilinde bu karakolun etrafında para olduğu söyleniyordu. Bu söylenti definecilerin kulağına gitmişse, gelip burayı kazıdılar. Teknolojiden yararlanıp makineyle geldiklerini duyduk. Buradan havalarını almışlardır. Bu defineciler böyle bir şey duyunca hemen başına konar. Defineci budur. Dağlarda taş başlıklı mezarlar vardır. Bunların hepsini kazdılar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
mezarlık Trabzon maçka

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