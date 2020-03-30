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Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı! Ekipler harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 09:41 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri sırtlarındaki tabancalarını ellerine alarak olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı.

Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı! Ekipler harekete geçti

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı içerisinden kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

MEZARLIK ARAMA YAPILDI

Kısa sürede olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sırtlarındaki tabancalarını ellerine alarak olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı. Dakikalarca mezarlıkta arama yapan polis ekipleri burada bulunan üstü kapalı tabutlarında kapaklarını açarak inceledi. Didik didik aranan mezarlık içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Adıyaman mezarlık kadın çığlığı

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