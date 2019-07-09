Mezarlıkta ölü bulunan kaplumbağalara analiz yapılamadı

Isparta’da geçen Haziran ayında mezarlıkta yan yana dizilmiş halde bulunan ölü kaplumbağalarla ilgili organ bulunmadığı için analiz yapılamadığı belirtilerek gelen sonuç sonrasında ilk incelemelerde açıklanan kanaat tekrarlandı.

Isparta’da 20 Haziran 2019 tarihinde mezarlıkta yan yana dizilmiş halde bulunan ölü kaplumbağalarla ilgili kesin ölüm nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce Konya’ya gönderilen kabuklarla ilgili yeni sonuç açıklandı. Konya’dan gelen analiz raporunda ‘Numunelerde organ bulunmadığından analiz yapılamamıştır’ denilirken, belediyece yapılan yeni açıklamada ise ilki tekrarlanarak, “Veriler ışığında telef olan kaplumbağaların doğal yollarla farklı tarih aralıklarında telef oldukları, farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı bulgusu kanaati oluşmuştur” ifadeleri yer aldı.

Isparta Belediye Başkanlığınca yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Belediyemizin uhdesinde bulunan Asri Mezarlıkta 20 Haziran 2019 tarihinde bulunan irili ufaklı 30 adet kaplumbağanın telef olduğu noktasından hareketle Veteriner İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu ilk incelemelerinde kaplumbağaların doğal (hava şartları, kuşlar vb) yollarla farklı tarih aralıklarında telef oldukları, farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı bulgusuna ulaşıldığı kamuoyuna bildirilmişti. Belediyemiz bununla da yetinmeyerek kaplumbağaların telef olma nedenlerinin kesin sonuçlarının net olarak ortaya konulabilmesi için Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine 21 Haziran 2019 tarihinde teslim edildiği açıklanmış ve laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek işlemler sonrasında çıkacak kesin sonuçların ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağı duyurulmuştu. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edilen ve ilgili müdürlükçe Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne sevk edilen telef olmuş kaplumbağalar üzerinde Bakteriyoloji, Patoloji ve Toksikoloji Laboratuvarlarında yapılan tetkikler sonucu bildirilen Analiz Kararlarında ‘Numunelerde organ bulunmadığından (bakteriyolojik, histopatolojik, toksikolojik) analiz yapılamamıştır’ sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla gerek Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemeler, gerekse Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından açıklanan veriler ışığında telef olan kaplumbağaların doğal (hava şartları, kuşlar vb) yollarla farklı tarih aralıklarında telef oldukları, farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı bulgusu kanaati oluşmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



