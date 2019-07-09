HABER

Mezarlıkta ölü bulunan kaplumbağaların analizi yapılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 14:49 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, mezarlıktaki betonun üzerinde, yan yana dizili ölü bulunan 23 kaplumbağanın, Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Bakteriyoloji, Patoloji ve Toksikoloji Laboratuvarı'nda yapılan tetkiklerinde, iç organları bulunmadığı için analiz yapılamadı.

Mezarlıkta ölü bulunan kaplumbağaların analizi yapılamadı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, mezarlıktaki betonun üzerinde, yan yana dizili ölü bulunan 23 kaplumbağanın, Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Bakteriyoloji, Patoloji ve Toksikoloji Laboratuvarı'nda yapılan tetkiklerinde, iç organları bulunmadığı için analiz yapılamadı.
Isparta'da, 19 Haziran Çarşamba günü, Işıkkent ve Hızırbey mahalleleri sınırlarındaki asri mezarlığı ziyarete giden bir kişi, kabrin belirlenmesi için örülen betonun üzerinde kaplumbağa ölüleri olduğunu gördü. Betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaşan kişi, sosyal medyada hesabından, fotoğraflarla birlikte 'Asri mezarlıkta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim' paylaşımında bulundu. Fotoğrafların sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılması üzerine Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ertesi gün olay yerine giderek, kaplumbağa ölülerini alıp, incelemek üzere merkeze götürdü.
Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kaplumbağaların, hava şartları ve yiyecek arayan kuşların saldırıları nedeniyle farklı zamanlarda telef olduğunu belirledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Telef oldukları tespit edilen kaplumbağalar ilgili bölgeden alınarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirildi. Kaplumbağaların doğal (hava şartları, kuşlar vb.) yollarla farklı tarihlerde telef oldukları, farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Kaplumbağalar, telef olma nedenlerinin kesin ortaya konulabilmesi için Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine 21 Haziran teslim edilmiştir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek işlemler sonrasında çıkacak kesin sonuçlar ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
ORGANLARI BULUNMADIĞI İÇİN ANALİZ YAPILAMADI
Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kaplumbağaları, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Bakteriyoloji, Patoloji ve Toksikoloji Laboratuvarı'na gönderildi. Uzmanlar, kaplumbağaların iç organları bulunmadığı için analiz yapmadı. Laboratuvardan Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Yapılan tetkiklerde, kaplumbağaların organları bulunmadığı için analiz için numune alınamamıştır. Bu nedenle bakteriyolojik, histopatolojik ve toksikolojik analiz yapılamamıştır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Mezarlıkta ölü bulunan kaplumbağaların analizi yapılamadıMezarlıkta ölü bulunan kaplumbağaların analizi yapılamadıMezarlıkta ölü bulunan kaplumbağaların analizi yapılamadıMezarlıkta ölü bulunan kaplumbağaların analizi yapılamadı

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
 Gönüllü Turizm Elçileri göreve başladı Gönüllü Turizm Elçileri göreve başladı
Erbaş, TDV'ye kurban bağışında bulunduErbaş, TDV'ye kurban bağışında bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

100'ü aşkın kişi hastaneye koştu! İlçeyi ayağa kaldıran olay

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

PKK'nın Karadeniz için planladığı yeni grubu deşifre oldu!

PKK'nın Karadeniz için planladığı yeni grubu deşifre oldu!

120 kişi zehirlenmişti... Köy halkı tedirgin

120 kişi zehirlenmişti... Köy halkı tedirgin

Sivas'taki bu köy, tatil köylerinden farksız

Burası Sivas! Fotoğrafları gören tatil köyü sanıyor

Suriyeli muhalif İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırıya uğradı

Suriyeli muhalif İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırıya uğradı

Son dakika! Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.