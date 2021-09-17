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  4. Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

17.09.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüyler ürperten olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşandı. Joel Morrison adındaki genç mezarlık ziyareti sırasında mezar taşları arasından sarkan saçların olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı.

Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Mezar taşları arasından saçlar çıktı

Kaliforniya Sacramento'daki Saint Joseph Katolik Mezarlığı'nda çekilen görüntü ürkütücü bir olaya sahne oldu.

Joel Morrison adındaki genç, 100 yıllık bir mezarın içinden çıkan saç yığınları bulduğunu iddia etti. Bunun bir cesede ait olduğunu kanıtlamak içinse adli tabibe saç örneği göndereceğini söyledi.

Joel, Saint Joseph Katolik Mezarlığı'ndaki bazı mezarların bakımsız olduğunu, içlerinde ağaç ve bitkilerin büyüdüğünü söyledi. Genç ayrıca, yakındaki bir ağaçtan gelen köklerin bir cesedi yerinden çıkardığını ve onu mezarın yüzeyine doğru ittiğini hal böyle olunca da cesedin saçlarının göründüğüne dikkat çekti.

Bazı TikTok yorumcuları, sel ve diğer doğal olayların mezarların kaymasına ve yüzeye yaklaşmasına neden olabileceğini belirtti.

@kaitlynnerbeznik

My brother found this disturbing bit of hair while on an adventure to a cemetery! #tumbleweave #cemetery #corpse #grave #gross #wtf #omg

♬ original sound - Kaitlynn Erbeznik

''ŞOKA GİRDİM''

Joel Morrison, yaşadığı tüyler ürperten olayı şöyle anlattı: Başıma gelen gerçekten iğrenç bir olay. İlk gördüğümde şok oldum. Gördüklerimin gerçek olduğundan tam olarak emin değildim. Fakat daha yakından bakınca mezardan çıkanın kesinlikle insan saçı olduğunu anladım.

Bu şokun ardından sözlerine şöyle devam eden Joel, ''İlk şoku atlattıktan sonra bunun nasıl olabileceğini düşünmeye başladım. Ölen aile üyeleri için kötü hissetmeye başladım. Mezarlığın bakımı konusunda endişelendim çünkü ölen kişilere büyük bir saygısızlık edildiğini düşünüyorum. Başka mezarların da hayvanlar tarafından tahrip edildiğini, mezarlıklarda insan boyuna yakın otlar olduğunu gördüm. Konunu araştırılmasını ve yetkililerin bu mezarlığa bakım yapmasını istiyorum'' dedi.

TikTok kullanıcıları da Joel'den farklı değildi. Her izleyen dehşete düştüğünü ve yetkililerden bir açıklama beklediğini duyurdu.


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