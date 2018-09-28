Mezarlıkta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, evinin yanında bulunan mezarda kenevir ekip, esrar sakladığı iddia edilen S.B., jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde, 2 şüphelinin üzerinde esrar ele geçirildi. Şüphelilerin esrarı S.B.'den aldığını tespit eden jandarma, takibe başladı. Yaklaşık 1 ay süren takip ve çalışmaların ardından S.B.'nin uyuşturucu maddeyi Kurttepe Mahallesi'nde evinin yanındaki mezarlıkta yetiştirdiği tespit edildi. Jandarma, S.B.'nin evinde yaptığı aramada 21 gram kenevir tohumu, 1 av tüfeği ele geçirdi. S.B.'nin evinin yakınlarında bulunan mezarda kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu maddeleri burada gizlediği tespit edildi. Mezarda yapılan aramada ise 345 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B., jandarmadaki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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