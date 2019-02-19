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Mezarlıktaki kameriyeye kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 15:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen İmam K.

Mezarlıktaki kameriyeye kendini astı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen İmam K. (58) mezarlıktaki kameriyeye kendini asarak yaşamına son verdi.
Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle'de bunalıma girdiği öne sürülen İmam K., bugün öğle saatlerinde mezarlıktaki kameriyenin tavanına iple kendini astı. İmam K., mezarlıkta çevre düzenlemesi yapan çalışanlar tarafından bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İmam K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından İmam K.'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Mezarlıktaki kameriyeye kendini astı

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