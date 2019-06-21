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Mezarlıktaki kaplumbağalar, hava şartları ve kuşlar yüzünden telef olmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:45 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, mezarlıktaki betonun üzerinde, yan yana dizili bulunan ölü 23 kaplumbağanın, farklı zamanlarda kuş saldırıları ve hava şartları nedeniyle telef olduğu belirlendi.

Mezarlıktaki kaplumbağalar, hava şartları ve kuşlar yüzünden telef olmuş

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, mezarlıktaki betonun üzerinde, yan yana dizili bulunan ölü 23 kaplumbağanın, farklı zamanlarda kuş saldırıları ve hava şartları nedeniyle telef olduğu belirlendi.
Isparta'da, çarşamba günü, Işıkkent ve Hızırbey mahalleleri sınırlarındaki asri mezarlığı ziyarete giden kişi, kabrin belirlenmesi için örülen betonun üzerinde kaplumbağa ölüleri olduğunu gördü. Betonun üzerinde yan yana dizilmiş 23 kaplumbağa ölüsüyle karşılaşan kişi, sosyal medyada hesabından, fotoğraflarla birlikte 'Asri mezarlıkta bu yavru kaplumbağaları ölmüş buldum. Neden ve ne sebepten öldükleri belli değil. Yetkili kimlerse bunu bir araştırmalarını rica ederim' paylaşımında bulundu. Fotoğrafların sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından tekrar paylaşılması üzerine Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün sabah olay yerine giderek, kaplumbağa ölülerini alıp, incelemek üzere merkeze götürdü.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Isparta Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kaplumbağaların, hava şartları ve yiyecek arayan kuşların saldırıları nedeniyle farklı zamanlarda telef olduğunu belirledi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Asri Mezarlıkta irili ufaklı çok sayıda kaplumbağanın telef olduğu haberleri üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapılmıştır. İncelemelerde telef oldukları tespit edilen kaplumbağalar ilgili bölgeden alınarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüze getirildi. Kaplumbağaların doğal (hava şartları, kuşlar vb.) yollarla farklı tarihlerde telef oldukları, farklı noktalardan toplanarak bir noktada sıralandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Kaplumbağalar, telef olma nedenlerinin kesin ortaya konulabilmesi için Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine 21 Haziran teslim edilmiştir. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek işlemler sonrasında çıkacak kesin sonuçlar ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Mezarlıktaki kaplumbağalar, hava şartları ve kuşlar yüzünden telef olmuşMezarlıktaki kaplumbağalar, hava şartları ve kuşlar yüzünden telef olmuşMezarlıktaki kaplumbağalar, hava şartları ve kuşlar yüzünden telef olmuşMezarlıktaki kaplumbağalar, hava şartları ve kuşlar yüzünden telef olmuş

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