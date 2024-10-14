HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mezarlıktaki olayın etkisinden çıkamamış! Gaziantep'teki aile katliamında tüyler ürperten iddia: 'Kan içtim, kendimi kaybettim'

Mezarlıktaki olayın etkisinden çıkamamış! Gaziantep'teki aile katliamında tüyler ürperten iddia: 'Kan içtim, kendimi kaybettim'

14.10.2024 10:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki aile katliamı Türkiye'yi son zamanlarda sarsan olaylar dizisine eklendi. Olayla ilgili yeni çıkan mezarlık iddiası tüyleri diken diken etti. Eşi Emine Demir'i ve yaşları 4 illa 11 arasında değişen 4 çocuğunu öldürüp sonra intihar eden Ahmet Demir'in yıllar önce bir iddia için mezarlığa gittiği, mezarlıkta bayıldığı ve sonrasında sık sık "Orada kan içtim ve kendimi kaybettim" dediği öne sürüldü.

Mezarlıktaki olayın etkisinden çıkamamış! Gaziantep'teki aile katliamında tüyler ürperten iddia: 'Kan içtim, kendimi kaybettim'

Gaziantep'te geçtiğimiz gün gece saatlerinde ailesini öldüren Ahmet Demir aynı silahla kendini de öldürdü. Aile katliamının ardından 6 tabutun yan yana dizildiği cenaze töreninde göz yaşları sel oldu. Demir'in 3 yıl önce mezarlıkta yaşadığı olayın etkisinden çıkamadığı öne sürüldü.

AW307145_04

EŞİNİ VE 4 ÇOCUĞUNU KATLETTİ

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bipolar bozukluğu olan ve psikolojik sorunları bulunan berber Ahmet Demir, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Demir, daha sonrasında ise eşi Emine Demir (30) ile çocukları Azra Demir (5), Yusuf Eymen Demir (4), Medine Demir (11) ve Edanur Demir (6) silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

ESI-VE-4-COCUGUNU-OLDURUP-INTIHAR-ETTI_366562_101266

OLAYIN GECE SAATLERİNDE YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bir ailenin yok olduğu olayın gece saatlerinde yaşandığı ortaya çıktı. Baba Ahmet Demir’in, silahla eşi ve dört çocuğunu öldürdükten sonra kendi canına kıydığı ve sabah saatlerinde aileden haber alınamaması üzerine olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

ESI-VE-4-COCUGUNU-OLDURUP-INTIHAR-ETTI_366563_101266

'MEZARLIK' İDDİASI: KAN İÇTİM, KENDİMİ KAYBETTİM

Sabah'ta yer verilen iddiaya göre; mahallede sesiz ve sakin birisi olarak bilinen Demir, 3 yıl önce arkadaşlarıyla girdiği "cesaret" iddiası üzerine gece yarısı mezarlığı gitti. Demir, burada bir mezarın ayakucundaki mermerden su içtikten sonra bayıldı, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı ve ondan sonra sürekli "Orada kan içtim ve kendimi kaybettim" dedi.

ESI-VE-4-COCUGUNU-OLDURUP-INTIHAR-ETTI_366567_101266

Ahmet Demir'in 3 ay önce psikolojik sorunları iyice artınca başvurduğu hastanede bir süre yatılı tedavi gördüğünü söyleyen yakınları, Demir'in taburcu olduktan sonra çok iyi olduğunu söylüyordu. Zaten genel olarak hep iyiydi. İnsanlarla iletişim iyi olan biriydi. Ancak 3 yıl önceki olayda çok korkmuş ve bunun etkisinde kalmıştı" dedi.

AW307145_07

"SON ZAMANLARDA İLAÇ KULLANMIYORDU"

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan aile yakını Fariz Malat ise şöyle konuştu:
"Bu iki gündür medyada spekülasyon haberleri çıkıyor. Biz bunları kabul etmiyoruz. Çocuğun durumu çok iyi, babasının durumu çok iyi. Herhangi bir maddi sıkıntısı yoktur. Bu çocuğun iki seneden beri sağlık sorunu var. Zaten vali açıklama yaptı. Bir sene içinde 7 defa çeşitli hastanelere başvurmuş. Bu kaza da akşam olmuş. Hiçbir sıkıntısı yok bu ailenin. Bizim de bir sıkıntımız yok ama biz bunları hak etmiyoruz. Bu aile bunları hak etmiyor. Dindar bir aile, Allah’tan korkan bir aile. Sıkıntılar olur. Herkeste sıkıntı var. Bu demek değil ki çocuklarını öldüresin. Hiç kimse bunu yapamaz.

AW307145_08

Tedavi görüyordu. Valimiz açıklama yaptı. En doğru bilgi onlarda var. Bakanlık, sağlık heyeti, ona rapor vermiş. Vali '1 senede 7 defa' demiş ama biz 2 senede belki 17 defa hastaneye götürmüştük. Bunlar da var. Son zamanlarda ilaç kullanmıyordu. Biraz işte o ilaçlardan dolayı hastalık yapıyordu. Hastaneye götürdük. Çocuk biraz ilaç kullanmakta sorun yaşıyordu. Hepsi bu yani. Başka bir şey yok."

AW307145_02

6 TABUT YAN YANA DİZİLDİ, GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

Öte yandan, feci olayda hayatını kaybeden baba Ahmet Demir ve öldürdüğü eşi Emine Demir (30) ile çocukları Azra Demir (5), Yusuf Eymen Demir (4), Medine Demir (11) ve Edanur Demir’in (6) cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Cenazelerin içerisinde olduğu 6 tabut, dün sabah saatlerinde yan yana 6 dizilerek cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep mezarlık katliam
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartında katkı payı gündemde... Ayrıntıları belli oldu

Kredi kartında katkı payı gündemde... Ayrıntıları belli oldu

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Araç değiştirme desteği önerisi: Otomobili 13 yaş üzeri olanlar dikkat!

Çok konuşuldu, destek bulmadı, tepki yağdı

Çok konuşuldu, destek bulmadı, tepki yağdı

Hizbullah'tan kamikaze saldırısı! İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

Hizbullah'tan kamikaze saldırısı! İsrail medyası: "En acı gecemiz!"

Suriyeliler Türk esnafı kaçırdı! İşkence yapıp videoya aldı: 'Korktuğum için tamam dedim'

Suriyeliler Türk esnafı kaçırdı! İşkence yapıp videoya aldı: 'Korktuğum için tamam dedim'

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

Fen bilgisi öğretmeni ve 14 yaşındaki öğrencisi tarihe geçti! Türkiye'de bir ilk: Benim için çok değerli

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.