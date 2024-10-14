Mezarlıktaki olayın etkisinden çıkamamış! Gaziantep'teki aile katliamında tüyler ürperten iddia: 'Kan içtim, kendimi kaybettim'

Gaziantep'te geçtiğimiz gün gece saatlerinde ailesini öldüren Ahmet Demir aynı silahla kendini de öldürdü. Aile katliamının ardından 6 tabutun yan yana dizildiği cenaze töreninde göz yaşları sel oldu. Demir'in 3 yıl önce mezarlıkta yaşadığı olayın etkisinden çıkamadığı öne sürüldü.

EŞİNİ VE 4 ÇOCUĞUNU KATLETTİ

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bipolar bozukluğu olan ve psikolojik sorunları bulunan berber Ahmet Demir, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Demir, daha sonrasında ise eşi Emine Demir (30) ile çocukları Azra Demir (5), Yusuf Eymen Demir (4), Medine Demir (11) ve Edanur Demir (6) silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

OLAYIN GECE SAATLERİNDE YAŞANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bir ailenin yok olduğu olayın gece saatlerinde yaşandığı ortaya çıktı. Baba Ahmet Demir’in, silahla eşi ve dört çocuğunu öldürdükten sonra kendi canına kıydığı ve sabah saatlerinde aileden haber alınamaması üzerine olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

'MEZARLIK' İDDİASI: KAN İÇTİM, KENDİMİ KAYBETTİM

Sabah'ta yer verilen iddiaya göre; mahallede sesiz ve sakin birisi olarak bilinen Demir, 3 yıl önce arkadaşlarıyla girdiği "cesaret" iddiası üzerine gece yarısı mezarlığı gitti. Demir, burada bir mezarın ayakucundaki mermerden su içtikten sonra bayıldı, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı ve ondan sonra sürekli "Orada kan içtim ve kendimi kaybettim" dedi.

Ahmet Demir'in 3 ay önce psikolojik sorunları iyice artınca başvurduğu hastanede bir süre yatılı tedavi gördüğünü söyleyen yakınları, Demir'in taburcu olduktan sonra çok iyi olduğunu söylüyordu. Zaten genel olarak hep iyiydi. İnsanlarla iletişim iyi olan biriydi. Ancak 3 yıl önceki olayda çok korkmuş ve bunun etkisinde kalmıştı" dedi.

"SON ZAMANLARDA İLAÇ KULLANMIYORDU"

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan aile yakını Fariz Malat ise şöyle konuştu:

"Bu iki gündür medyada spekülasyon haberleri çıkıyor. Biz bunları kabul etmiyoruz. Çocuğun durumu çok iyi, babasının durumu çok iyi. Herhangi bir maddi sıkıntısı yoktur. Bu çocuğun iki seneden beri sağlık sorunu var. Zaten vali açıklama yaptı. Bir sene içinde 7 defa çeşitli hastanelere başvurmuş. Bu kaza da akşam olmuş. Hiçbir sıkıntısı yok bu ailenin. Bizim de bir sıkıntımız yok ama biz bunları hak etmiyoruz. Bu aile bunları hak etmiyor. Dindar bir aile, Allah’tan korkan bir aile. Sıkıntılar olur. Herkeste sıkıntı var. Bu demek değil ki çocuklarını öldüresin. Hiç kimse bunu yapamaz.

Tedavi görüyordu. Valimiz açıklama yaptı. En doğru bilgi onlarda var. Bakanlık, sağlık heyeti, ona rapor vermiş. Vali '1 senede 7 defa' demiş ama biz 2 senede belki 17 defa hastaneye götürmüştük. Bunlar da var. Son zamanlarda ilaç kullanmıyordu. Biraz işte o ilaçlardan dolayı hastalık yapıyordu. Hastaneye götürdük. Çocuk biraz ilaç kullanmakta sorun yaşıyordu. Hepsi bu yani. Başka bir şey yok."

6 TABUT YAN YANA DİZİLDİ, GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

Öte yandan, feci olayda hayatını kaybeden baba Ahmet Demir ve öldürdüğü eşi Emine Demir (30) ile çocukları Azra Demir (5), Yusuf Eymen Demir (4), Medine Demir (11) ve Edanur Demir’in (6) cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından aileye teslim edildi. Cenazelerin içerisinde olduğu 6 tabut, dün sabah saatlerinde yan yana 6 dizilerek cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır