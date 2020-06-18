Mezbahada 600'den fazla yeni korona vakası

Koronavirüs salgınını büyük ölçüde kontrol altına alan Almanya'da bir mezbaha, vaka sayılarının yeniden artmasına neden oldu. Ülkenin batısındaki Rheda-Wiedenbrück kentinde Tönnies Holding'e bağlı mezbahada 657 işçide yeni tip koronavirüs Sars-CoV-2 tespit edildi. Mezbahada çalışan yaklaşık 6 bin 800 işçi karantina altına alındı ve işçiler virüs taşıyıp taşımadıklarının tespiti için teste tabi tutulmaya başladı.

Virüsün yayılmasını engellemek için bölgedeki okul ve anaokullarının yaz tatiline kadar tatil edilmesine karar verildi.

Şirketin hijyen kurallarına riayet etmemesinin salgının yayılmasında rol oynadığı tahmin ediliyor. Hrıstiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus "Tönnies Grubu'nun sahiplerinden ve yönetiminden sorumluluğu üstlenmelerini bekliyorum" dedi. Westfalen-Blatt'a konuşan Brinkhaus "Böyle devam edemez" diyerek "Halkın ve çalışanların sağlığını korumak mutlak öncelik olmalı, bilhassa da ekonomik çıkarların önünde gelmeli" diye konuştu.

Funke Medya Grubu'na konuşan SPD milletvekili Karl Lauterbach da mezbahada yeni vakaların patlak vermesinde çalışanların maske takmamış olmasının rol oynamış olabileceğini söyledi.