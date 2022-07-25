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  4. Mezbahada skandal görüntüler! Hijyensiz ortamda tavuk kesip oyun havası eşliğinde eğlendiler

Mezbahada skandal görüntüler! Hijyensiz ortamda tavuk kesip oyun havası eşliğinde eğlendiler

25.07.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir mezbahada çekilen skandal görüntüler akıllara durgunluk verdi. Hijyenden uzak bir ortamda üstleri çıplak halde ve ağızlarında sigarayla tavuk kesen kişiler 'pes' dedirtti. Tavukların kent genelinde birçok noktada satıldığı öğrenilirken kesen kişilerden bazılarının görüntülendiklerini fark ettiklerinde yaptıkları hareket dikkat çekti.

Adana'da mezbahada vatandaşın sağlığını tehlikeye attıkları ortaya çıkan kişilerin görüntüleri paylaşıldı. Hijyenik olmayan ortamda uygunsuz şekilde tavuk kesen kişiler kamerayı görünce oyun havası açıp oynamaya başladı.

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TAVUKLAR BİRÇOK NOKTADA SATILIYOR

Merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi’nde bulunan bir mezbahada çekilen görüntüler şok etti. Üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenler 'pes' dedirtti.

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Hijyenik olmayan ortamlarda kesilen tavukların daha sonra kent genelinde birçok yerde satıldığı öğrenildi.

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Tavuk kesim sırasında kendilerini görüntüleyenleri fark edenler bir de oyun havası açıp oynadı.

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Bu anlara ilişkin görüntüler daha sonra çeşitli kişiler ve gruplar arasında paylaşıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mezbaha
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BU KADAR DA OLMAZ ,OLAMAZ YA... BU REZİLLİK ,KEPAZELİK NEDİR YA,BİRDE ZAVALLI HAYVANLARI İŞKENCE EDER GİBİ ASMIŞLAR TUH ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN HEPİNİZİ KAHROLUN EMİ..

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