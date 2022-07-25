Mezbahada skandal görüntüler! Hijyensiz ortamda tavuk kesip oyun havası eşliğinde eğlendiler

Adana'da mezbahada vatandaşın sağlığını tehlikeye attıkları ortaya çıkan kişilerin görüntüleri paylaşıldı. Hijyenik olmayan ortamda uygunsuz şekilde tavuk kesen kişiler kamerayı görünce oyun havası açıp oynamaya başladı.

TAVUKLAR BİRÇOK NOKTADA SATILIYOR

Merkez Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi’nde bulunan bir mezbahada çekilen görüntüler şok etti. Üstlerinde giysi olmadan, ağızlarında sigara ile tavuk kesenler 'pes' dedirtti.

Hijyenik olmayan ortamlarda kesilen tavukların daha sonra kent genelinde birçok yerde satıldığı öğrenildi.

Tavuk kesim sırasında kendilerini görüntüleyenleri fark edenler bir de oyun havası açıp oynadı.

Bu anlara ilişkin görüntüler daha sonra çeşitli kişiler ve gruplar arasında paylaşıldı.

(İHA)

