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Mezbahaneden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da mezbahaneden kaçarak kara yoluna çıkan boğa, trafik akışını yaklaşık 2 saat boyunca olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kara yoluna çıkan boğa trafik akışını yaklaşık 2 saat boyunca olumsuz etkiledi.

Trafik akışının yoğun olduğu Tekirdağ - Malkara kara yoluna aniden fırlayan boğa, sürücülere zor anlar yaşattı.

Araçlarını durduran sürücüler, boğanın yol kenarına geçmesi için uzun uğraş verdi.

Ancak bir sonuç alınamayınca olay yerine Süleymanpaşa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri geldi.

Ekipler, uyuşturucu iğne atarak sersemlettikleri boğayı yakaladı. Yaklaşık 2 saat aksayan trafik ise normale döndü.

Mezbahaneden kaçtığı öğrenilen boğa, kamyona yüklendikten sonra tekrar mezbahaneye götürüldü.

Mezbahaneden kaçan boğa trafiği birbirine kattı

- Tekirdağ'da mezbahaneden kaçarak kara yoluna çıkan boğa, trafik akışını yaklaşık 2 saat boyunca olumsuz etkiledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de
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Dana Tekirdağ yol

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