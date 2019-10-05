Mezdeke grubu yeni ismiyle geri dönüyor

Bir döneme damga vuran efsane grup ‘Mezdeke’ tekrar gece hayatına renk vermeye hazırlanıyor. Grup seneler sonra bu akşam Bülent Ersoy’un sahne alacağı mekanda izleyici karşısına çıkarak performanslarını sergilemeye hazırlanıyor. Grubun üyelerinden Dilek Maltepe, kuruluşuna öncülük ettiği Elmira’nın 3 genç dansçısının eğitimine katkıda bulundu.

GRUBUN BİR ÜYESİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

90’lı yıllarda bir anda fenomenleşen guruptan Aynur Kanbur, bundan 3,5 yıl önce kimliği belirsiz bir kişi tarafından evinde öldürüldü. Ancak Kanbur’un zanlısı hala bulunamadı.



