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Mezdeke grubunun üyesi Nadya Şeker'in son hali ortaya çıktı! Hakan Peker'in eski eşiydi! Bakın şimdi ne yapıyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.11.2024 14:37
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Aynur Kambur, Dilek Maltepe ve Nadya Şeker'den oluşan Mezdeke grubu bir dönem fırtınalar estiriyordu. Yıllar önce dağılan grup üyelerinden Aynur Kanbur, evinde öldürülmüştü. Dilek Maltepe de dans eğitmenliğine devam ediyordu. Nadya Şeker'in ise ne yaptığı merak edildi, son hali ortaya çıktı.

Mezdeke grubunun üyesi Nadya Şeker'in son hali ortaya çıktı! Hakan Peker'in eski eşiydi! Bakın şimdi ne yapıyor...

Ünlü prodüktör Metin İlhan'ın Mısır'dan Mezdeke kasetlerini getirmesiyle kurulan Mezdeke, bir dönemin en popüler gruplarından bir tanesiydi. Modern dansçılardan oluşan grup, Aynur Kambur, Dilek Maltepe ve Nadya Şeker'den oluşuyordu. Televizyon programları yayına çıkarmak için kapılarında kuyruk olmuştu.

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Uzun yıllar önce ortalıktan kaybolan grup üyeleri teker teker dağılmıştı. Aynur Kanbur, kimliği belirsiz bir kişi tarafından evinde öldürülmüştü. Dilek Maltepe ise dans eğitmenliği yapmaya devam etmişti.

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HAKAN PEKER'İN ESKİ EŞİ!

Grubun üçüncü üyesi ve daha fazla göz önünde olan Nadya Şeker ise merak edildi. Nadya Şeker, ünlü şarkıcı Hakan Peker'in eski eşi. Peker'in oğlu olarak tanıdığımız Burak Peker'in de annesi oluyor. Dansa olan tutkusunu hiç kaybetmeyen Şeker, bir sanat akademisinde oryantal dersleri vermeye devam ediyor.

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Sadece bir yerde değil, birçok dans okulunda da eğitim veriyor. Bir yandan oryantal derslerine devam ederken diğer yandan da babaanne olmanın tadını çıkarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Peker
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