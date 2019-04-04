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Mezgitin kilosu 40 liraya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:45 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de balık avı sezonunun kapanmasına günler kala balık fiyatları arttı.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- KARADENİZ'de balık avı sezonunun kapanmasına günler kala balık fiyatları arttı. Sinop'ta iri mezgit kilogramı 40 liradan, barbun da 50 liradan satılıyor. Karadeniz'de 15 Nisan'da sona erecek balık avı için geri sayım başladı. Sezona palamut ve hamsi bolluğu ile başlayan balıkçılar, fırtına ve balık sürülerinin daha soğuk olan kuzey sahillerine yönelmesi ile istenen avı gerçekleştiremedi. Sezonun sona ermesine az bir süre kala tezgahlarda balık kalmadı. Kalan balıklar da yüksek fiyatlardan satılıyor. Sinop’ta tezgahlarda az miktarda kalan mezgitin kilosu 40 TL'ye çıktı. Sinoplu balıkçı İsmail Değer balık fiyatlarının arttığını belirterek, "Biz de isteriz ki 10 liraya değil, 5 liraya verelim. Ama satmış olduğumuz mevcut mezgitler biraz küçük. İri mezgitlerimiz de var. Onları 40 liradan satıyoruz. İri barbun ise 50 lira. Gönül ister ki daha ucuz fiyatlara verelim ama biz de pahalıya alıyoruz" dedi.

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