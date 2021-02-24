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Mezitli Belediye personeline simülasyon tırında deprem eğitimi

24.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Mezitli Belediyesi personeline, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem simülasyon tırında, uygulamalı deprem eğitimi verildiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem gerçeği ile sürekli yüz yüze olunan Türkiye’de, vatandaşları afete karşı hazırlıklı olmaya hazırlamak için hayata geçirilen AFAD deprem simülasyon aracı, Mezitli’ye geldi.

Mezitli Belediyesi personeline, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem simülasyon tırında, uygulamalı deprem eğitimi verildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem gerçeği ile sürekli yüz yüze olunan Türkiye’de, vatandaşları afete karşı hazırlıklı olmaya hazırlamak için hayata geçirilen AFAD deprem simülasyon aracı, Mezitli’ye geldi. Mezitli Belediyesi Hizmet Binası önünde Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve belediye çalışanlarına deprem anında yapılması gerekenler, AFAD ekibi tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.
Deprem uygulamasını test edenler, bu anı canlı olarak yaşama şansı buldular. Başlayan sallantı üzerine yere çökerek kafalarını korumaya alan Başkan Tarhan ve belediye çalışanları, AFAD görevlisinden doğru ve yanlış yapılanlar konusunda bilgi aldılar. Sallantının sona ermesinin ardından elektrik ve gaz vanalarının kapatılması, binanın terkedilmesi aşamaları uygulamalı olarak anlatıldı. Daha sonra Mezitli Kent Konseyi Binası önüne giden tır, burada vatandaşlara ve öğrencilere deprem anını yaşatarak, bilinçlendirme sağlamaya çalıştı. Aracı inceleyen, simülasyona katılan vatandaşlar, deprem konusunda gerekli bilgilendirmeleri aldılar.
Olası doğal afetlere vatandaşların hazırlıklı olmasının hayati derecede önem taşıdığını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaşadıklarının son derece gerçekçi olması nedeniyle büyük heyecan yaşadıklarını aktardı. Deprem anını bilmelerine karşın sallantıyla birlikte hemen yapılması gerekenleri uygulamaya çalıştıklarını ifade eden Tarhan, “Bu kadar hazırlıklı ve güvenlikli ortamda olmamıza rağmen çok zor birkaç saniye geçirdik. Deprem anını düşünmek bile istemiyorum. Ancak bu bize çok daha iyi gösterdi ki, deprem kuşağında yaşamamıza rağmen afetlere hazırlıklı olmak hayati derecede önemli. Siz gereken tedbirleri alır ve o anda bilinçli şekilde hareket ederseniz en az zararla bu afeti atlatabilirsiniz. Ancak vatandaşların bilinçli olması kadar yöneticilerin de buna karşı hazırlıklı olması, yaşamı her an deprem olacakmış gibi sağlam temeller üzerinde kurgulaması da çok önemli” dedi.

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