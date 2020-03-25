Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri tutuklandı

Türkiye'nin sınırdaki geçişleri engellememe kararı sonrasında Edirne'ye giden ve gözaltına alınan Mezopotamya Haber Ajansı muhabirlerinden İdris Sayılğan'ın tutuklandığı bildirildi. Mezopotamya Haber Ajansı'ndan yapılan açıklamada, gözaltına alınan diğer muhabir Naci Kaya hakkında ise salıverilme kararı verildiği belirtildi. Ancak Kaya'nın henüz serbest bırakılmadığı açıklandı. Tutuklamanın ardından Sayılğan'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği bildirildi.

Ajans iki muhabirin Edirne'de çekim yaptıkları sırada 29 Şubat'ta jandarma tarafından gözaltına alındığını ve Edirne Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğünü duyurmuştu. Sayılğan ve Kaya ile birlikte Rudaw tv muhabiri Ravin Sterk Yıldız ve kameraman Mehmet Şirin'in de gözaltına alındığı belirtilmişti.

Mezopotamya Haber Ajansı Sayılğan'ın KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda çalıştığı dönemde 17 Ekim 2016'da tutuklanarak 3 yıl 1 ay tutuklu kaldığını, 27 Kasım 2019'da ise tahliye edildiğini kaydetti. Sayılğan hakkında Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 3 ay hapis cezası verildiği bildirildi.