"Mezopotamya Mücevher Fuarı" kapılarını açtı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da üçüncüsü düzenlenen "Mezopotamya Mücevher Fuarı"nda 1,5 ton altın ve mücevher görücüye çıktı.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odasınca TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuar, kuyumculuk ve mücevher alanında üretici, toptancı ve ihracatçı firmaları buluşturdu.

Fuarın açılışında konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, geçmişten gelen takı ve kuyumculuk kültürünün bu bölgenin topraklarından çıktığını söyledi.

Körtik Tepe'den çıkan ürünlere bakıldığında yaklaşık 7 bin yıl önce insanların bu bölgede takı taktığının görüldüğüne işaret eden Kaya, "Diyarbakır, Mezopotamya Kuyumculuk Fuarı için ideal bir kent. Fuarcılıkta bölge ve Orta Doğu'nun merkezi konumuna geliyoruz. Bu fuarın Orta Doğu'yu kapsayacak şekilde büyüyeceğine eminiz. Hem Diyarbakır hem de Orta Doğu'da bu fuarı düzenleyecek altyapıyı birlikte oluşturacağız." diye konuştu.

Bölgenin bu tür fuarlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Kaya, Diyarbakır'da fuarcılığı geliştireceklerini anlattı.

Kaya, kentte fuar düzenlemek isteyen kuruluşlara da her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuarda yer alan stantlardaki tasarımlar davetlilerden büyük ilgi gördü.

Üç gün boyunca ziyaret edilebilecek fuarın açılışına Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Yunus Öner ile yurt içi ve dışından sektör temsilcileri katıldı.

