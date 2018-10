Mezopotamya’yı Tuvallerde Yaşatıyor

Adı Gökhan Aslan, Diyarbakırlı bir ressam. Ankara Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun olduktan sonra kendi atölyesinde resim yapmaya başladı. 20 yıldır resim çizen Aslan’ın en büyük esin kaynağı tarih. Diyarbakır sokaklarını gezerek, tarihi eserlerin üzerindeki sembolleri fotoğraflayan Aslan, bu sembolleri tuvallerde yaşatıyor. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Aslan, ”Benim esin kaynağım Diyarbakır’ın surları, kiliseleri, köprüleri, camileri oldu. Taş olarak gördüğümüz bütün olgular oldu. Aslında bölgenin geneli böyle bir yapıya sahiptir. Mardin, Diyarbakır ta Kars’a kadar taş yapıya fazlasıyla sahip bir bölgedir. Taş yapı olduğu için taşları oyarak hem sanatsal yapılar ortaya çıkarmışlar hem de koruma amaçlı yapmışlar. Bu aslında bugüne ait bir şey değil çocukluğumdan kalmadır. Dolaştığım her an bakmama rağmen görmüş olduğum yeni bir figür ile karşı karşıya kalabiliyorum. Bu da tabii beni etkiler çünkü ben buradan bir insanım. Gözüme çarpan sembolik kabartmalar ben de bir takım fikirler oluştu, acaba bunu aktarabilir miyiz resme? 2008 ve 2010 yılları arasına fotoğraf makinamla Sur bölgesini gezdim. Neredeyse ev ev sokak sokak gezdim ve çok sayıda kabartma buldum. Bunların tamamını kendi arşivimde halen de saklıyorum. Bunları gün be gün tablolara aktarmaya çalışıyorum. Figürlerin tamamına ait bilgiye sahip değilim. Bunula ilgilenenlerin biraz daha veri elde etmeleri taraftarıyım” dedi.