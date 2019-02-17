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Mezoterapi ile genç görünmek mümkün

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

Uzmanlar deri altına enjekte edilen vitaminler sayesinde boyun ve dekolte bölgelerindeki kırışıklıklar ile saç dökülmesinin önüne geçilebileceğini söyledi.Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Doç.

Uzmanlar deri altına enjekte edilen vitaminler sayesinde boyun ve dekolte bölgelerindeki kırışıklıklar ile saç dökülmesinin önüne geçilebileceğini söyledi.
Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seval Doğruk Kaçar, mezoterapi hakkında önemli bilgiler verdi. Mezoterapinin cildin ihtiyacı olan farklı tıbbi içerikli maddelerin mikroenjeksiyon tekniğiyle cilt ve cilt altına uygulanması olduğunu belirten Doğruk, "Ağızdan alınan ilaçlar ile bölgesel hedefe ulaşmak zordur. Oysa mezoterapi, sorunlu olan bölgeye doğrudan uygulandığı için ciddi yan etki de oluşmaz. Mezoterapi ilaçları protein, mineral, aminoasit, doğal bitki özleri, homeopatik maddeler ve bunların farklı karışımlarını ihtiva eder" dedi.

"Yüze vitamin enjeksiyonu ile daha parlak ve genç görünün"
Yaşlanma yanında güneş, hava kirliliği, sigara ile beraber nem oranı düşen, serbest radikal oranı artan ve sarkan deride 3-4 seans sonunda daha genç sağlıklı ışıltılı bir görünüm elde edilebildiğini anlatan Doğruk, antiaging mezoterapi uygulamalarının 20’li yaşlardan itibaren her yaştan deride ihtiyaca yönelik farklı ürünleri kombine ederek uygulanabildiğini belirtti. Doğruk, "Dekolte ve boyun bölgesi antiaging mezoterapi ile gerginliğini ve diriliğini geri kazanır. Günlük bakımda sıklıkla ihmal edilen boyun ve dekolte bölgeleri yaşlanma sürecinden en az yüzümüz kadar etkilenir. Derinin kaybettiği nem için hiyaluronik asit ve diğer oligopeptidler, yenilenme için vitamin ve antioksidanlar cilt altına enjekte edilir ve 6 seans sonunda daha gergin ve diri bir görünüm elde edilir" diye konuştu.

"Saç dökülmesine mezoterapi ile son"
Erkeklerde ve kadınlarda saç kayıplarının yoğun olduğu dönemlerde ana tedavi olarak ya da tedaviye destek olarak mezoterapi uygulanabildiğini belirten Doğruk, "Çeşitli büyüme faktörleri, vitaminler, mineraller ve peptidler içeren solüsyonlar saç köklerine enjekte edilir ve bu bölgedeki mikrosirkülasyonu artırıp saç oluşumunda etkili maddelerin saç yapısına katılımını artırır. Mevcut saç hastalığı, cinsiyet ve dökülmenin tipine göre 10-15 günde bir 6-10 seans uygulanır. Mezoterapi çok ince iğneler ile uygulanır ve uygulama öncesinde lokal anestezik kremler kullanılır. İşlem 30-45 dakika kadar sürer. İğne yerlerinde hafif kızarıklık morluk dışında bir yan etki beklenmez" dedi.

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