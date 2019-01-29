Mezradaki hasta kar motoru yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yolu kar yağışı ve tipi sebebiyle kapalı olan mezrada rahatsızlanan kalp hastası, AFAD ve sağlık ekiplerinin zorlu mücadelesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Eğripınar köyü Bozkır mezrasında yaşayan 70 yaşındaki kalp hastası Kemal Ün, rahatsızlanınca yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri de mezra yolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle Ün'ü hastaneye kaldırmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinden yardım talep etti.

Harekete geçen AFAD ekipleri ve sağlık görevlileri kısa sürede Eğripınar köyüne gitti.

Köyde yolu kar yağışı ve tipi yüzünden kapalı olan mezraya ulaşmak amacıyla kar motoruna binen bir AFAD görevlisi, beraberindeki bir sağlık görevlisi ile mezraya ulaştı.

Bu görevlilerin yaklaşık 1 saatlik zorlu yolculukla ulaştığı mezradaki evinde sağlık görevlisince ilk müdahalesi yapılan Kemal Ün, ardından aynı kar motoru yardımıyla köy merkezine kadar getirildi.

Burada bekletilen ambulans ile Ovacık Entegre Hastanesine kaldırılan Ün'ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

