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"Mezun Gözünden Amerika'da Eğitim Fuarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 17:42 | Son Güncelleme

ABD'de eğitim alan Türkler, deneyimlerini "Mezun Gözünden Amerika'da Eğitim Fuarı"nda öğrencilerle paylaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Education USA merkezi tarafından düzenlenen “Mezun Gözünden Amerika'da Eğitim Fuarı” Ankara’da gerçekleştirildi.

Fuarda, ABD’deki okullarda eğitimini tamamlamış Türk öğrenciler, eğitim aldıkları kurumlar ve yaşadıkları deneyimler konusunda Türkiye’den ABD’ye eğitim için gitmeyi planlayan öğrencileri bilgilendirdi.

Fuarın açılışında konuşan ABD Büyükelçiliği Basın Sözcüsü David Gainer, dünyayı birbirine bağlayan bu fuarı desteklemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Kendisinin de birçok farklı ülkede eğitim aldığını belirten Gainer, bu süreçte öğrencilerin çok büyük kazanımlar elde ettiğine değindi.

Binghamton Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayan Abdullah Selçuk Çiftçi, dil şartını tamamladıktan sonra üniversiteye başlamaya hak kazandığını ve verimli bir eğitim hayatı geçirdiğini ifade etti.

ABD’deki eğitim sürecinde çok farklı tecrübeler elde ettiğini belirten Çiftçi, “Dünyanın farklı bölgelerinden gelen ve farklı kültürlere sahip insanlarla tanıştım.” dedi.

- "Türkiye ile ilgili haberler ABD'de çok ilgi görüyor"

Arizona Scottsdale Community College'de bir yıl gazetecilik eğitimi alan Sevilay Kelek, teorik ve pratik eğitimi bir arada aldığını kaydetti.

ABD'nin gazeteci adayları için görülmesi gereken ülkeler arasında olduğunu belirten Kelek, "Türkler ve Türkiye ile ilgili haberler ABD'de çok ilgi görüyor." diye konuştu.

Mississippi Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Deniz Yavuz da eğitim sürecinin özellikle dil anlamında kendisine çok şey kattığının altını çizdi.

Fuarı ziyarete gelen öğrenciler ve yakınları, "ABD'deki eğitim hayatı" hakkında düzenlenen eğitim seminerlerine katılma imkanı buldu.

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ABD Büyükelçiliği Basın Sözcüsü David Gainer ABD eğitim Ankara mezun gözünden eğitim fuarı

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