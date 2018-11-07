ABD’deki eğitim sürecinde çok farklı tecrübeler elde ettiğini belirten Çiftçi, “Dünyanın farklı bölgelerinden gelen ve farklı kültürlere sahip insanlarla tanıştım.” dedi.

Binghamton Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayan Abdullah Selçuk Çiftçi, dil şartını tamamladıktan sonra üniversiteye başlamaya hak kazandığını ve verimli bir eğitim hayatı geçirdiğini ifade etti.

Kendisinin de birçok farklı ülkede eğitim aldığını belirten Gainer, bu süreçte öğrencilerin çok büyük kazanımlar elde ettiğine değindi.

Fuarda, ABD’deki okullarda eğitimini tamamlamış Türk öğrenciler, eğitim aldıkları kurumlar ve yaşadıkları deneyimler konusunda Türkiye’den ABD’ye eğitim için gitmeyi planlayan öğrencileri bilgilendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve Education USA merkezi tarafından düzenlenen “Mezun Gözünden Amerika'da Eğitim Fuarı” Ankara’da gerçekleştirildi.

- "Türkiye ile ilgili haberler ABD'de çok ilgi görüyor"

Arizona Scottsdale Community College'de bir yıl gazetecilik eğitimi alan Sevilay Kelek, teorik ve pratik eğitimi bir arada aldığını kaydetti.

ABD'nin gazeteci adayları için görülmesi gereken ülkeler arasında olduğunu belirten Kelek, "Türkler ve Türkiye ile ilgili haberler ABD'de çok ilgi görüyor." diye konuştu.

Mississippi Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Deniz Yavuz da eğitim sürecinin özellikle dil anlamında kendisine çok şey kattığının altını çizdi.

Fuarı ziyarete gelen öğrenciler ve yakınları, "ABD'deki eğitim hayatı" hakkında düzenlenen eğitim seminerlerine katılma imkanı buldu.

