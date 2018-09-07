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Mezun öğrencilerden sorumlu FETÖ sanığına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

Etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlatan ve Kayseri'de örgüt yapılanmasında mezun öğrencilerden sorumlu olduğunu itiraf eden kadın sanık, 1 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de örgüt yapılanmasında mezun öğrencilerden sorumlu olduğunu itiraf eden kadın sanığa, 1 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık ev hanımı Meryem İğdi ve avukatı hazır bulundu.

Etkin pişmanlıkta bulunan İğdi, savunmasında örgütün kadın yapılanmasında "ev ablalığı", "üniteci" ve "mezuncu" olarak görev yaptığını belirtti.

Kocasinan bölgesinde mezun öğrencilerden sorumlu olduğunu ve ildeki kişiye bağlı olarak çalıştığını anlatan İğdi, örgütün hiyerarşik şemasını açıkladığını, 100'e yakın teşhiste bulunduğunu ve 10 duruşmada da tanık olarak dinlendiğini bildirdi.

Örgüt mensupları tarafından telefonuna gizli haberleşme programı "ByLock" yüklendiğini ve telefonu da kendisini sürekli rahatsız eden örgütten kurtulmak için 2015 Ekim ayında kırdığını anlatan İğdi, "Allah, Peygamber yolu diyerek kandırıldım. Davranışlarını lanetliyorum. Bunların çözülmesi için tüm bildiklerimi anlattım, her şeyi de yapmaya hazırım. Eşim de bu örgütle ilgili bildiklerini anlattı. Pişmanım. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlığı kabul edilen İğdi'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 10 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Kayseri FETÖ hapis cezası

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