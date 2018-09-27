Mezun öğrencisi şehit olan okulda dersliklere şehitlerin isimi verildi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Anadolu Lisesi'nin iki öğrencisinin girişimiyle başlatılan proje kapsamında okuldaki 23 derslik, kütüphane ve konferans salonuna Samsunlu şehitlerin isimleri verildi. Okulun 1997 mezunu olan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın da bu yıl şehit düştüğü belirtildi.

İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Anadolu Lisesi (SAL) 11'inci sınıf öğrencileri ikisi de 16 yaşında olan Berat Gök ve Berat Üslü tarafından 'SAL değerlerine sahip çıkıyor' projesi hazırlandı. Proje kapsamında bu ay yapılan çalışma ile okuldaki 23 derslik, kütüphane ve konferans salonuna Samsunlu şehitlerin isimleri verildi. Dersliklerin girişine sınıf ve şube isimlerinin yanı sıra şehitlerin fotoğrafları ve isimlerini içeren tabelalar yerleştirildi. Proje kısa sürede takdir topladı. Proje kapsamında sınıfların içerisine isimleri verilen şehitlerin özgeçmişlerinin yazılı olduğu tabelalar da asılacağı, ayrıca şehit ailelerine ziyaretlerde bulunulacağı belirtildi.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN OKULUNA Z KÜTÜPHANE YAPILDI

Ayrıca okulda öğrenciler tarafından toplanan parayla geçen yıl 11 Ağustos'ta Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit düşen Eren Bülbül'ün (15) okuduğu ve ismi verilen Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne de Z kütüphane yaptırıldı. Öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 40 kişi geçen Mayıs ayında okulu ve Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti.

MEZUNLAR ARASINDA ŞEHİT DE VAR

Öte yandan Samsun Anadolu Lisesi 1997 yılı mezunu olan ve geçen Ocak ayında Isparta'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın düşmesi sonucu şehit düşen Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın cenaze töreni Ordu'da düzenlendi. Mezun olduğu okulun öğrencileri ve öğretmenleri Şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın cenaze törenine katıldı. Şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa'nın okulda kayıtlı fotoğrafı okulun bir köşesine asıldı.

Okulu ziyaret ederek proje hakkında bilgi veren İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İbrahim Akmeşe, "Bu projeyi anlamlı önemli kılan önemli meselelerden birisi tamamen fikrin öğrencilerimizden çıkması ve onlar vesilesi ile okul geneline yayılmasıdır. Şehitlerimizle ilgili okullarımızda bir hassasiyetimiz var. Bu topraklar için canlarını vermiş olan şehitlerimizi yaşatmak, unutulmadıklarını hatırlatmak amacıyla tüm sınıflarımıza şehitlerimiz ismi verildi. Bir nevi onların isimlerini ölümsüzleştirme çabasıdır bu. Şehitlerimizin özgeçmişleri de sınıfların içerisinde yer alacak. Öğrencilerimiz yakınları aileleri okulumuza davet edilecek" dedi.

Samsun Anadolu Lisesi Müdürü Ender Aygün, "Şehitlerimizin isimlerini yaşatmak adına böyle bir çalışma başlattık. Şehit ailelerimizi onore etmek, onları mutlu etmek için planladığımız çalışmalar var. Ben bu hassasiyeti göstererek projeyi hazırlayan ve iki öğrencimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrenci Berat Gök, ise şunları söyledi:

"Geçen eğitim döneminde bu çalışmayı yapmayı düşündük. Okul mezunlarımız, idaremiz ve arkadaşlarımız bize çok destek oldular. Şehitlerimizin unutulmaması sağlamak ve farkındalık oluşturmak istedik. Şehit ailelerini okula davet etmek ve burada onları ağırlamak istiyoruz. Şehit ailelerinden bize ulaşanlar oldu. Onlarla konuştuğumuzda tüylerimiz diken diken oldu ve çok büyük gurur duyduk. Bu gurur bize yeter."

Bu projeyi gerçekleştirdikleri için çok gururlu olduklarını belirten öğrenci Berat Üslü, "Onlar bizim ağabeylerimiz ve vatan için bizler için şehit düştüler. Bizde onların isimlerini hatıralarını yaşatmak istedik. Onların haklarını ödeyemeyiz. Okuldaki bütün arkadaşlarımız bize destek oldu. Çok gururluyuz" diye konuştu.