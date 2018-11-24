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Mezun olduğu okula müdür oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

BİTLİS'te Türkçe öğretmeni Esmer Gürses (30), 14 yıl önce mezun olduğu Yolalan Yatılı Ortaokulu’na müdür oldu.

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te Türkçe öğretmeni Esmer Gürses (30), 14 yıl önce mezun olduğu Yolalan Yatılı Ortaokulu’na müdür oldu. Kent merkezindeki Yolalan Yatılı Ortaokulu’ndan 2004 yılında mezun olan Esmer Gürses, lise öğrenimini Bitlis Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitiren Gürses, ilk görev yeri olan Tatvan Fatih İlkokulu'nun ardından, 2016 yılında kendisinin de öğrenim gördüğü Yolalan Yatılı Ortaokulu’na atandı. Gürses, geçen yıl da okula müdür olarak atandı. Kendi döneminde yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırarak, başarılı bir okul olmayı hedefleyen Gürses, "Bölgede ne yazık ki kadınlara yeteri kadar önem verilmiyor. Biz burada o algıyı yıkmaya çalışıyoruz. Burada öğrencilik dönemimde yaşadığım sıkıntıları ise şimdi öğrencilerimize yansıtmamaya çalışıyoruz. Örneğin bizim okuduğumuz dönemlerde matematik öğretmenim yoktu, yemekler çok iyi değildi. Şimdi öğrencilerimize 4 çeşit yemek veriyoruz, sabah kahvaltıları ise açık büfe. Hijyen konusuna özen gösteriyoruz. Isınma problemi yok. O dönemde pansiyon vardı. Odalar soğuktu. Isınmak için 4-5 battaniye üstümüze attığımız zamanlar oldu. Şimdi bu sorunların hiçbiri yok. Odalı sisteme geçtik. Her odada 4- 6 öğrenci kalıyor. Isınma problemi yok. Dışarıdan gelenler buradaki yemeklerin kendi evlerinde bile olmadığını dile getiriyorlar" dedi. Okulda tek amaçlarının öğrencinin başarısı olduğunu bunun için ek kurslarla öğrencilere takviye yapıldığını belirten Gürses, "22 öğretmen ve 13 personelle hizmet veriyoruz. Zamanımızın büyük bölümünü okulda geçiriyoruz. Eğitimin dışında kalan zamanlarda yine çeşitli kurslar düzenliyoruz. Başarısız olan öğrencilere ek kurslar vererek, yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz haftada bir gün gönüllülük esasına dayanarak öğrencilerimizle bir araya gelerek soru çözdürüyor ve ek dersler veriyorlar."diye konuştu.

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