Bu alanda bir de kitap yazan Fatma Derya Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzellik ve cilt bakımına merakından dolayı açık lise eğitiminden sonra bu alanda kendini geliştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır okulda çalışan Aslan, "uzman eller" olarak nitelendirdiği öğrencilerine el, ayak, saç ve cilt bakımları, kuaförlük gibi alanlarda bilgi ve becerilerini aktarıyor.

Gönül verdiği işini sürdürürken eğitim tutkusu devam eden Aslan, Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenci yetiştirmesi için gelen teklifi değerlendirerek burada usta öğretici olarak göreve başladı.

Açık lise eğitimini tamamlayan ev hanımı Aslan, ilgi duyduğu güzellik ve cilt bakımında kendini geliştirmek için 10 yıl önce Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi'ne gitti.

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, mezun olduğu okula usta öğretici olarak dönen cilt bakımı ve güzellik uzmanı 43 yaşındaki Fatma Derya Aslan, 5 yıldır "uzman eller" yetiştirmek için eğitim veriyor.

Ulusal ve uluslararası konferans ve toplantıları takip ederek mesleğinde uzmanlaşmayı hedeflediğini belirten Aslan, mezun olduğu okula "güzellik ve saç bakımı hizmetleri öğretmeni" olarak dönmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Aslan, şöyle konuştu:

"Mezun olduğum okulda şimdi uzman eller yetiştirmek beni mutlu ediyor. İş yeri açanlar davet ediyor. Açılışlarında öğreticileri olarak o kurdeleyi kesmek gurur veriyor. Yeni öğrencilerimizi mezun etmeye hazırlanıyoruz. Daha önce ders görmek için oturduğum sıralarda şimdi öğrencilerim beni dinliyor. Benim için gurur verici. Bölümümüzde cilt bakım, akne ve leke tedavisi, el, ayak bakımı, ağda, kaş dizaynı gibi alanlarda uygulamalı eğitimler veriyoruz. Öğrencilerim, Öğretmenler Günü'nü, doğum günümü hiç unutmaz. Onlara çok teşekkür ediyorum."

Görev yaptığı sürede 15 öğrenciyi mezun ettiğini vurgulayan Aslan, "Öğrencilerimiz genellikle açık liseye devam edenlerden erkek berberleri, kuaförlük ve güzellik salonlarında çalışan gençler. Bölümümüzde 3 yıl eğitim görenler mezun olarak diplomalarını alıyor, isterlerse kendi iş yerlerini açıyor ya da başka iş yerlerinde çalışabiliyor. Mezunlardan çoğu iş yerini açtı." diye konuştu.

Öğrencilerden Aysel Göçmen de haftanın 4 günü iş yerinde çalışıp 1 gün de okulda eğitim gördüğünü belirterek, "Okulda hocamızdan temel bakım, cilt bakımı, kozmetik kullanımı konularında edindiğim bilgileri ve becerileri çalıştığım iş yerinde de uyguluyorum. Bize gayet faydalı oluyor. Okulda öğrendiklerimizi işimizde uygulayarak kendimizi geliştiriyoruz." dedi.

