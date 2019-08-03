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Mezun olduğu okuldan hırsızlık yapan genç tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 20:23 | Son Güncelleme

Aksaray’da daha önce mezun olduğu ilkokuldan televizyon çalan şüpheli okulun güvenlik kameralarına yakalandı.

Aksaray’da daha önce mezun olduğu ilkokuldan televizyon çalan şüpheli okulun güvenlik kameralarına yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi belediye arsaları mevkisinde bulunan Atatürk İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde ilkokulda 2 televizyonun çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve çalışma başlattı. İlk olarak okulun güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri televizyonu çalan şahsı kameralardan yakaladı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından televizyonları çalan kişinin M.K. (18) olduğu belirlendi. Kimliği belirlenen şüpheli yapılan operasyonla yakalanırken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, tutuklanan M.K’nin televizyonların çalındığı okuldan mezun olduğu öğrenildi.

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