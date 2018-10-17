Mezun olmadan iş sahibi oluyorlar

ONUR ORHAN - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, teorik bilginin yanı sıra uygulama becerisi kazandırmayı amaçlayan "+1 Eğitim Modeli" sayesinde mezun olmadan iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Fakültelerde 7+1, meslek yüksekokullarında ise 3+1 eğitim modeli olarak tanımlanan proje kapsamında, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyler üniversite-iş dünyası iş birliğiyle yetişiyor. Proje sayesinde tam zamanlı olarak işletmelerde görev yapan öğrenciler, bilgiyi beceriye dönüştürme fırsatı yakalayarak, iş başı yapma imkanı da buluyor. Akademi ve iş yeri danışmanlarının da destekleriyle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına önemli katkı sağlayan projede, öğrencilerin sigortaları SUBÜ tarafından yapılıyor. Bu kapsamda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 2 bin 300 meslek yüksekokulu ve bin 500 fakülte öğrencisi, tam zamanlı olarak işletmelere yerleştirildi. Öğrenciler, bu sayede okulda aldıkları teorik ve pratik bilgilerini, işletmelerde uygulama becerisine dönüştürüyor. "+1 Eğitim Modeli" sürecinde, uygulamaya giden öğrencilere ödenen ücretler için işletmelere devlet desteği de yapılıyor.

- "İşi iş yerinde öğreniyorlar" SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle öğrencileri tam zamanlı olarak işletmelere gönderip eğitim almalarını sağladıklarını belirterek, bu sayede öğrencilerin gerçek anlamda işi iş yerinde öğrendiğini söyledi. Öğrencilerin daha sonra gittikleri firmalarda istihdam edilebildiğini aktaran Sarıbıyık, "Uluslararası Ticaret Bölümü'ndeki öğrencilerin yüzde 80 oranında gittikleri işletmelerde istihdam edildiğine dair elimizde veriler var. Bu da bizim yaptığımız uygulamaların doğru olduğunu gösteriyor. Bu uygulamayı tüm bölümlere yayarak uygulamaya devam edeceğiz. Bu projeyle iş arayanların kolay iş bulmasını, nitelikli eleman arayan insanların da nitelikli eleman bulmalarını, birinci elden temin etmeye çalışıyoruz." diye konuştu. - "Programdan faydalanan öğrencilere iş garantisi veriyoruz" Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da yaklaşık 7 yıldır Sakarya'da uygulanan "3+1 ve 7+1" projesinin birçok üniversiteye örnek olduğunu anlattı.

İş dünyası olarak bunun ciddi anlamda faydasını gördüklerine vurgulayan Altuğ, "Projenin bir özelliği de iş garantili eğitim. Bu programdan faydalanan öğrencilere iş garantisi veriyoruz. Hiçbir şey bilmemektense firmada çalışmış, oranın içeriğini görmüş insanlarla çalışmak bizim için daha faydalı oluyor. Bu anlamda projenin devam etmesi hem Sakarya hem de Türkiye için faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı. - "Öğrenciler iş hayatının gerçekleriyle karşılaşıyor" Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları Limited Şirketi'nin sahibi Tansel Cavit Kulak ise proje sayesinde öğrencilerin teorik bilginin yanı sıra iş hayatının gerçekleriyle karşılaştığını söyledi. Fabrikada yaşamın nasıl olduğunun farkına varan öğrencilerin zaman ve iş disiplinini öğrendiğini anlatan Kulak, şöyle devam etti: "Burada 4 ay gibi bir sürede uygulamalı eğitim yapıyorlar. Bu eğitim süresince okulda öğrendikleri teorik ve pratiğin burada gerçeğini görüyorlar. Pistonu, makine elemanlarını görüyor, bunların nasıl çalıştığını ve çalışmadığında neye mal olduğunu görüyorlar. Bunlar, bu arkadaşlara şunu sağlıyor; okuldan mezun olduklarında bir iş yerinde nasıl davranılması gerektiğini bilen, iş yeriyle ilgili sosyal ve idari kuralları bilen, bununla beraber yapacağı işle ilgili temel bazı becerilere sahip olan insanlar olarak mezun olmasını sağlıyor."

Kulak, öğrencilerin iş dünyasının üniversiteyle irtibatını da sağladığını vurgulayarak, akademisyenlerin denetleme amacıyla iş yerlerine geldiğini, bu sayede onlara soru sorma imkanı bulduklarını anlattı. Projenin insan kaynağına ciddi katkısının olduğunu belirten Kulak, şunları kaydetti: "Bu çocukların bazı günleri boş, bazı günlerinin yarısı boş. Bu çocuklara diyoruz ki 'Gelin, boş duracağınıza burada part-time çalışın. Tabii devletin bu konuda bir düzenleme yapması gerekir. Bu çocuklar buraya part-time geldiklerinde, bizim bunlara part-time sigorta yapma imkanımız olursa, devletin 3+1 veya 7+1 diye kurguladığı bu sistem aslında öğrencilik hayatı boyunca formal şekilde devam eder. Bir arkadaşımız, burada 7+1 çalışan öğrencimiz kanalıyla geldi. Bu çocuğu yetiştirdik. Şu anda bu çocuk buradan mezun olduğunda herhangi bir iş yerinde en az 3 bin 500 lira maaşla işe girecek seviyeye geldi. Bu çocuk daha mezun olmadı. Bu çocuğun yaptığı iş, memleket için çok önemli, bir tasarım işi. Bu birliktelik iş hayatına bunları da kazandırdı. İş adamları olarak 3+1 ve 7+1 projelerini kullanarak nitelikli iş gücü sorunumuzu çözdük."