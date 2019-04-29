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Mezuniyet balosu için topladıkları paralarla okula laboratuvar kuracaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

KARS Kafkas Üniversitesi Dedekorkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, mezuniyet balosu için topladıkları paralarla Dedekorkut Ortaokulu'na matematik laboratuvarı kurma kararı aldı.

Mezuniyet balosu için topladıkları paralarla okula laboratuvar kuracaklar

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS Kafkas Üniversitesi Dedekorkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, mezuniyet balosu için topladıkları paralarla Dedekorkut Ortaokulu'na matematik laboratuvarı kurma kararı aldı. Okul idarecileriyle görüştükten sonra laboratuvara dönüştürülecek sınıfı boyayan öğrenciler, daha sonra diğer malzemelerin alımını gerçekleştirecek. Kars'tan ayrıldıktan sonra kalıcı eser bırakmak için bu kararı aldıklarını belirten öğrenciler, çok mutlu olduklarını söyledi.
Mezuniyet hazırlıkları yapan Dedekorkut Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencileri, balo düzenlemek için aralarında para topladı. Adil Bimay, Mahsun Derdiydik, Hacı Aydoğan Özbay, Yasemin Genç, Seren Yıldız, Sevda Şimşek, Reyhan Erol ve Semanur Uyanık, 4 yıllık eğitimlerinin sona ermesi nedeniyle yapmayı planladıkları balodan vazgeçerek, bir okula laboratuvar kurma kararı aldı. Öğrenciler, daha sonra belirledikleri Bayrampaşa Mahallesi'ndeki Dede Korkut Ortaokulu'na giderek, okul idarecileriyle görüştü. Laboratuvar kurulacak sınıfı tespit eden öğrenciler, boya ve diğer malzemeleri alarak, çalışmaya başladı. Sınıfı boyayan öğrenciler, daha sonra laboratuvar için gerekli malzemeleri alacaklarını söyledi.
'KENDİ ELLERİMİZLE BOYUYORUZ'
Mezun olup, Kars'tan ayrıldıklarında kalıcı eser bırakmayı istediklerini belirten Yasemin Genç, "Mezun olacağımız için burada eser bırakmak istedik. Diğer mezunların yaptığı gibi balo düzenlemek istedik ama daha sonra oturup düşündüğümüz zaman bunun yerine baloya harcayacağımız parayı birçok öğrenciye ulaştırabileceğimiz matematik sınıfı hazırlamaktı. Hayalimizi gerçekleştirmek için okul seçtik ve okulumuzda da çalışmalara başladık" dedi.
Seren Yıldız ise "Birkaç arkadaş bir yola çıktık. Şu an elimizden geleni yapıyoruz. Usta bile tutmadık, biz kendi ellerimizle burayı boyuyoruz. Kendi emiğimizin burada olmasını istedik ve 3 ay sonra 2019 mezunları olarak Kars'tan gittiğimiz zaman geri dönüp baktığımız zaman 'Evet Kars'ta bir hatıra bıraktık. Şu anda öğrenciler orada daha iyi eğitim alıyorlar' diyebilmek, bizim için her şeyden daha önemliydi. Bunun için de çok mutluyuz" diye konuştu.
'ONLARIN OKULUNDA HİZMET ETMEK ÇOK GÜZEL'
Dedekorkut Ortaokulu'nda stajyer öğretmen olarak görev yaptığını belirten Semanur Uyanık, "Bu okulda ben staj öğretmenlik yaptım. Hepsi benim ilk öğrencilerim. Onlar için bir şeyler yapabilmek, onların bu okulunda hizmette bulunmak çok güzel" dedi.
Geleceğin eğitimcileri olarak okulda laboratuvara ihtiyaç olacağını düşündükleri için böyle bir karar aldıklarını dile getiren Adil Bimay da çok mutlu olduklarını söyledi.
Sevda Şimşek ise "Biz mezun olduğumuzda arkamızda bir şeyler bırakmak istedik; çünkü Atatürk'ün de dediği gibi yeni nesiller, bizim gibi öğretmenlerin eseri olacak. O yüzden onların daha iyi bir eğitim alması için bizler de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Elimizden bu kadarı geldi, biz de bu kadarını yapabildik. Mutluyuz" diye konuştu.

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Mezuniyet balosu için topladıkları paralarla okula laboratuvar kuracaklarMezuniyet balosu için topladıkları paralarla okula laboratuvar kuracaklarMezuniyet balosu için topladıkları paralarla okula laboratuvar kuracaklarMezuniyet balosu için topladıkları paralarla okula laboratuvar kuracaklar

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