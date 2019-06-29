Mezuniyet dönüşü kaza: 4 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, kızları Heval Eser'in (23) mezuniyet töreninden dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip, tarlaya uçtu. Kazada hayatını 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır de yaralandı.

Kaza, saat 14.55 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Nevzat Eser'in (65) yönetimindeki 23 HL 343 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncu karşı şeride geçerek, tarlaya uçtu. Sürücü Nevzat Eser ile yolcular Heval Eser, Davut Özdemir (28), Merhas Eser (11) olay yerinde hayatını kaybederken, Fikriye Eser (51) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Fikriye Eser, Pınarbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatlarını kaybeden 4 kişi ise otopsileri yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLENİN İSTANBUL'DAKİ KIZLARININ MEZUNİYET TÖRENİNDEN DÖNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Meydana gelen trafik kazasında ailenin İstanbul'da okuyan kızları Heval Özdemir'in mezuniyet töreninden döndükleri ortaya çıktı. Ailenin Elazığ'a giderken, kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

