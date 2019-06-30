Mezuniyet dönüşü kazada ölen 4 kişiden abla- kardeş de toprağa verildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- KAYSERİ'de, mezuniyet töreninden dönerken tarlaya devrilen otomobilde ölen 4 kişiden Mirhas Eser (11) ile Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olan üvey ablası Heval Demirtaş'ın (23) cenazeleri de memleketleri Elazığ'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cuma günü, İstanbul'da mezuniyet törenine katıldığı üvey kızı Heval Demirtaş ve ailesiyle birlikte Elazığ'a gitmek için yola çıkan Nevzat Eser (65) yönetimindeki 23 HL 343 plakalı otomobil, Kayseri- Malatya karayolunun 75'inci kilometresine geldiğinde, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçtikten sonra tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Nevzat Eser ile üvey kızı Heval Demirtaş, oğlu Mirhas ve kayınbiraderi Davut Özdemir (28) hayatını kaybetti, eşi Fikriye Eser (51) ise ağır yaralandı. Fikriye Eser, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Otopsilerinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna getirilen cenazelerden Nevzat Eser'in cenazesi Karakoçan ilçesinin Yüzev köyünde, Davut Özdemir ise Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde dün toprağa verildi.

Mirhas Eser ve üvey ablası Heval Demirtaş'ın cenazeleri ise bugün morgdan alınarak Elazığ Asri Mezarlığı'na getirildi. Abla- kardeşin cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

Kazada yaralanan Fikriye Eser'in tedavisinin ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi.

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