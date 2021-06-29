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  4. Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

29.06.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden lise öğrencilerinin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı mevkisinden kent merkezine doğru giden Semih Talha Demirkıran (18) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olan sürücü Demirkıran ile birlikte Oğuzhan Şahin (17), Sultan Bulut (17), Umeyir Mustafa Kandır (17) ve Emir Kaya (17) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan Şahin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

MEZUNİYET FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİKTEN SONRA KAZA YAPTILAR

Öte yandan, 5 arkadaşın liseden yeni mezun oldukları, bölgede mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
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