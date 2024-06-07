Mezuniyet heyecanı en beklenmedik anda kabusa döndü! Cemal Reşit Rey'de LED ekran faciası: Okul yöneticileri hakkında karar verildi

Şişli'de özel bir okulun Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni adeta kabusa döndü. Dev LED ekran sahnedekilerin üzerine devrilmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERLE O ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRECEKTİ

Olay, dün saat 22.15 sıralarında Harbiye Mahallesi Dar'ül Bedayi Caddesi'ndeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir okulun yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreninin bitiminin ardından öğrenciler, öğretmenleriyle sahnede fotoğraf çektirmek istedi.

EN BEKLENMEDİK ANDA!

Fotoğraf çekimi sırasında sahnedeki dev LED ekran devrilmeye başladı. Durumu fark eden öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük çoğunluğu sahneden atladı.

KARGAŞA YAŞANDI, YARALANANLAR OLDU

Yaşanan kargaşa sırasında, 1 velinin ayağı devrilen ekranın altında kalarak yaralanırken, 2 veli ve 3 öğrenci ise hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ayağı ekranın altına sıkışan veli, konser salonu görevlileri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşananlar sonrası fenalık geçiren bazı öğrenci ve veliler polis tarafından sakinleştirildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Aralarında okul yöneticileri, LED teknisyenleri ve konser salonundaki teknik servis görevlilerinin de bulunduğu 13 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. 13 kişi ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





