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Mezuniyet kıyafeti ile fotoğraf paylaşan liseli Aydoğan, motosiklet kazasında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 21:12 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Onur Canlı (18) yaralanırken, arkadaki arkadaşı Aydoğan Varol (17) yaşamını yitirdi.

Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Onur Canlı (18) yaralanırken, arkadaki arkadaşı Aydoğan Varol (17) yaşamını yitirdi.

Gümbet'ten Bodrum yönüne giden Onur Canlı, bugün saat 13.30 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldiğinde, yönetimindeki 48 PK 676 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Canlı ile arkasındaki arkadaşı Aydoğan Varol yola savruldu. Yaralanan iki gence, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra iki genç, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gençlerden duruum ağır olan Aydoğan Varol, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

MEZUNİYETİNİ GÖREMEDİ

Bodrum Ayşe Gülsevim Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan ve sosyal medyada son olarak mezuniyet için çekilen fotoğraflarını paylaşan Varol'un acı haberi alan ailesi, yakınları, öğrenci arkadaşları hastaneye akın edip, gözyaşı döktü.

Aynı okuldan geçen yıl mezun olduğu öğrenilen ve kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü Onur Canlı ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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