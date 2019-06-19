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Mezuniyet töreni için kurulan platform yıkıldı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 18:08 | Son Güncelleme

KARABÜK Üniversitesi'nde düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgarda yıkıldı.

Mezuniyet töreni için kurulan platform yıkıldı: 2 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Üniversitesi'nde düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgarda yıkıldı. Olayda, üniversite personeli 2 kişi hafif yaralandı.
Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet töreni için kurulan dev platform, sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Olayda, üniversite personeli 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Törenin, kurulacak mini platform ile devam edeceği, ancak konser programının iptal edildiği belirtildi.
Öte yandan sağanak ve şiddetli rüzgardan etkilenen bir bıldırcın, duyarlı bir kişi tarafından bulundu. Bitkin haldeki bıldırcın, haber verilmesiyle gelen Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Mezuniyet töreni için kurulan platform yıkıldı: 2 yaralıMezuniyet töreni için kurulan platform yıkıldı: 2 yaralıMezuniyet töreni için kurulan platform yıkıldı: 2 yaralıMezuniyet töreni için kurulan platform yıkıldı: 2 yaralı

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