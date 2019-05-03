HABER

Mezuniyet töreninde evlilik heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 10:28 | Son Güncelleme

Uşak Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanının yaşandığı törende bir erkek öğrenci, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı.Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Mezuniyet töreninde evlilik heyecanı

Uşak Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanının yaşandığı törende bir erkek öğrenci, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptı.
Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Mezuniyet yemininin ardından keplerini havaya atıp mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler, çalan müzikler eşliğinde oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören sonunda Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Durmuş Ali Şirin, geçtiğimiz yıl aynı üniversiteden mezun olan, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Teslime Koştu’ya sürpriz evlenme teklifi etti. Kız arkadaşının önünde diz çöken Şirin, yüzüğü çıkararak evlenme teklifi yaptı. Protokol üyeleri, akademisyenler, aileler ve öğrenciler teklife alkışla destek verirken, Koştu’nun “evet” demesiyle genç çift yüzük taktı.
Büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşadığını belirten Teslime Koştu, “Çok şaşkınım, çok mutluyum, hiç beklemiyordum. Aklımdan hiç geçmemişti şu an hala inanamıyorum” dedi.
Ömrünün sonuna kadar birlikte bir hayat süreceklerini aktaran Şirin ise, “İlk gördüğüm andan beri kendi eş adayım olduğuna inanıyordum. Bu andan itibaren de ömrümün sonuna kadar hayatımı kendisiyle geçireceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

Mezuniyet töreninde evlilik heyecanı

Mezuniyet töreninde evlilik heyecanı

Mezuniyet töreninde evlilik heyecanı

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Martılar su seviyesi artan Seyfe Gölü’ne akın ettiMartılar su seviyesi artan Seyfe Gölü’ne akın etti
Emniyet müdürü önce gol attı sonra kupa verdiEmniyet müdürü önce gol attı sonra kupa verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrenince bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrenince bakın ne yaptı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 2 Mayıs: Devir miktarı 4 milyonu geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

Bahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metre

Bahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metre

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Van'da 6 erkek cesedi daha bulundu

Van'da 6 erkek cesedi daha bulundu

Cuma mesajları resimli yeni 2019 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Günlük burç yorumları 3 Mayıs Cuma - Ay, Balık burcunda ilerliyor

Ay, Koç burcundayken neler olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.