Mezuniyete gidemeyen gençlerin fotoğrafları 15 bin pound ödülün sahibi oldu

İkincilik ödülü olan 3 bin pound ise annelik ve aile hayatı gibi kavramları irdelediği serisiyle fotoğrafçı Lydia Goldblatt'ın oldu.

Uluslararası hukuk şirketi Taylor Wessing'den adını alan yarışmada ilk defa bütün kazananlar kadın fotoğrafçılar oldu.

Alys Tomlinson adlı sanatçının, hiçbir zaman gidemeyecekleri mezuniyet balosu için giyinip hazırlanan gençleri çektiği fotoğrafları jüri tarafından 2020'nin ruhunu yansıtan kareler olarak tanımlandı.

Tayvanlı sanatçı Yolanda Y Liou'nun büyük beden bir model olan Enam Asiama'yı çektiği portresi de 2 bin pound ödül alarak üçüncü oldu.

Yolanda Y Liou, objesinin güvenini ve karizmasını yansıtmak istediğini aktardı.

Asiama, sosyal medyayı ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve daha kapsayıcı bir dünya yaratmak için kullanıyor.

Bu yıl yarışmaya 75 ülkeden 2 bin 169 fotoğrafçı, 5 bin 531 eserle başvuruda bulundu.

