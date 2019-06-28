Mezuniyetten dönen otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı

Kayseri’de yakınlarının mezuniyet töreninden dönenleri taşıyan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya karayolu 70. kilometresinde N.E. idaresindeki 23 HL 402 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan N.E., M.E. , H.E. ve D.E. hayatını kaybederken yaralı olarak kurtulan F.E., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapanların, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen mezuniyet töreninden döndükleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

